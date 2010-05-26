Российские диссиденты и критики Кремля призывают власть Польши не быть наивной в отношениях с властью Российской Федерации, поскольку это может угрожать независимости Польского государства.

Об этом говорится в письме российских диссидентов и критиков Кремля, опубликованном в польском издании Rzeczpospolita.

Авторы письма обратили внимание, что через полтора месяца после катастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского обнародовано немного информации о причинах трагедии, а поляки не получили "черных ящиков" из самолета, которые рассчитывали изучить сразу же после катастрофы.

"Создается впечатление, что российская власть не заинтересована в выявлении причин катастрофы, а польская власть повторяет заверение в "полной открытости" россиян, ничего фактически не добиваясь, и только терпеливо ожидая, пока из Москвы поступят давно обещанные материалы", - пишут диссиденты и журналисты.

По их мнению, такая позиция свидетельствует, что для нынешней польской власти хорошие отношения с Россией важнее, чем правда об авиакатастрофе, вследствие которой погибли 96 польских граждан.

"Выглядит так, что польские друзья демонстрируют определенную наивность, забывая, что интересы руководства Кремля и народов-соседей России не совпадают. Мы обеспокоены тем, что в такой ситуации независимость Польши и сегодня, и завтра может оказаться под серьезной угрозой", - считают авторы письма.

Они также обратили внимание на отсутствие реакции российской власти на обращение брата трагически погибшего Л.Качинского Ярослава к "друзьям-россиян", что, по мнению подписантов письма, свидетельствует о неискренности выражаемых представителями власти РФ слов соболезнования польским граждан в связи со Смоленской трагедией.

Диссиденты и журналисты также выразили надежду, что поляки сделают вывод из этой ситуации во время выборов Президента Польши.

Письма подписали журналисты Александр БОНДАРЕВ и Наталия ГОРБАНЕВСКАЯ, диссиденты Владимир БУКОВСКИЙ и Виктор ФАЙНБЕРГ, а также экономист и бывший советник премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Андрей ИЛЛАРИОНОВ.

Справка УНИАН. Лех и Ярослав КАЧИНСКИЕ критиковали российскую власть за имперскую политику и нарушение прав человека.

Отношения Польши с Россией резко ухудшилась в 2005 году, когда созданная братьями партия "Право и справедливость" выиграла парламентские выборы, а Л.Качинский выиграл выборы Президента.

Внеочередные парламентские выборы в конце 2007 года выиграла либеральная партия "Гражданская платформа" (РО), одним из лозунгов которой было улучшение отношений Польши с Россией.

Внеочередные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня, за этот пост, среди других, будут бороться кандидат от РО Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Я.КАЧИНСКИЙ.