Киевскую проблему команда Януковича решит в стиле «гордиева узла»?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявляет о высокой вероятности того, что накануне местных выборов будет изменен Закон «О столице» с целью переформатирования системы власти в столице и ликвидации института городского головы, и лишь в этом случае можно говорить о проведении выборов в Киеве одновременно с местными выборами в Украине.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно перспектив проведения местных выборов в городской совет Киева.

«Складывается впечатление, что команда ЯНУКОВИЧА определилась с методами решения так называемой киевской проблемы. В случае оглашения выборов городского головы одновременно с местными выборами в октябре текущего года лидер оппозиции имеет высокие шансы получить статусный пост с весомыми полномочиями, позволяющими ей вести эффективную дискуссию с президентом и правительством. Для команды ЯНУКОВИЧА проблема поиска альтернативы ЧЕРНОВЕЦКОМУ была достаточно острой. Поэтому выборы в Киеве вряд ли можно считать своевременными для новой власти. В связи с этим родилась идея радикального переформатирования системы власти, ликвидации института городского головы и перераспределении его обязанностей между секретарем горсовета и председателем КГГА. Для проведения такого решения через парламент у коалиции вполне хватит сил. Равно как и прогнозируемо могут быть найдены точки соприкосновения с большинством фракций в горсовете», - пояснил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом, по его мнению, разрешение «киевской проблемы» в стиле «гордиева узла» - эффектный и эффективный прием команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, однако такие методы несколько противоречивы, поскольку нарушается логика преемственности власти, стабильности и понятности ее для граждан и избирателей.