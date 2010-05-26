С кандидатов в президенты предлагают брать справки о психическом здоровье

Верховная Рада Крыма предлагает Верховной Раде Украины одобрить законопроект, обязывающий кандидатов на пост Президента страны, кандидатов в мэры, депутаты парламента и местных советов представлять справки о психическом здоровье и отсутствии алкогольной и наркотической зависимости.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение проекта закона проголосовали 75 из 94 парламентариев, присутствовавших в зале заседаний сегодня. Всего в парламенте Крыма 100 депутатов.

Депутаты предлагают указать в законах «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», что главой государства, мэром, депутатом не может быть избран человек, страдающий тяжелыми психическими расстройствами либо имеющий алкогольную или наркотическую зависимость, подтвержденную «в установленном законом порядке».

Парламентарии просят дополнить законы положением, которое обязывает кандидатов представлять избирательной комиссии медицинские справки о прохождении психиатрических осмотров и сертификаты наркологического осмотра.