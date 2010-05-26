Тигипко рассказал, что пугает инвесторов

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым укреплять национальную валюту Украины - гривню.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.ТИГИПКО выразил сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя действия Национального банка по поддержке евро в условиях тенденции падения этой валюты в еврозоне.

«Если валюта сейчас продолжает поступать и увеличиваются валютные резервы, то Национальный банк ведет себя абсолютно понятно. Если будет отток валют, то вот это будет для нас проблемой. Я считаю, что гривню нужно укреплять. Если для этого сегодня есть нормальные условия, это нужно делать», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, продолжение падения евро в еврозоне может стать дополнительным фактором риска для украинской экономики. «Но мне кажется, что на то, что происходит в еврозоне, правительства все больше и больше обращают внимание и начинают реагировать на это, в первую очередь сокращая дефицит бюджетов. Я считаю, что для нас это также главное. Нам нужно уменьшать дефицит бюджета собственного для того, чтобы не занимать, не увеличивать внешние долги – этого боятся инвесторы», - добавил он.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, правительству необходимо осуществлять мероприятия по стабилизации банковской системы. «Нужно, чтобы банковская система начала нормально работать и нормально выдавать кредиты, чтобы усилить со стороны Нацбанка надзор, но с другой стороны, и помочь банкам, чтобы они возобновили кредитование малого и среднего бизнеса», - считает вице-премьер.