У Азарова решили, что продать Укртелеком теперь можно без помех

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не видит никаких угроз для проведения в этом году приватизации ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил журналистам в Кабинете министров.

«Сегодня каких-то проблем мы не видим, нам нужно выполнять программу приватизации – это снова финансирование дефицита бюджета. Это может работать абсолютно нормально как бизнес, и это работает как бизнес – мы видим, как конкуренты платят налоги, и больше чем «Укртелеком», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, сейчас Фонду государственного имущества ничто не мешает провести приватизацию «Укртелекома».

«Это увеличит поток инвестиций, которые государство не может самостоятельно профинансировать и проинвестировать, это увеличит количество рабочих мест и количество налогов», - убежден вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует в августе этого года объявить о проведении конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% пакета акций ОАО «Укртелеком».

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд госимущества в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком». По его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИУ, остается за правительством.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги широкополосного доступа к Интернету – более 800 тыс. абонентов и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году возрос по сравнению с 2008 г. на 2,9%, и составил 8,4 млрд. грн.