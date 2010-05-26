Литвин рассказал, как хитрые нардепы содержат свои партии за деньги ВР
У спикера есть предложение
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что народные депутаты за счет парламента финансируют свои политические силы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателями районных государственных администраций.
По словам В.ЛИТВИНА, парламентские комитеты распределяются между фракциями по квотному принципу, в том числе должности руководителей комитетов. Соответственно, руководители комитетов подбирают работников аппаратов комитетов, исходя из своих политических вкусов.
«Я бьюсь над тем, чтобы аппараты комитетов подчинить аппарату Верховной Рады Украины», - заявил В.ЛИТВИН.
По его словам, на сегодняшний день аппараты комитетов подчинены комитетам, а зарплату работники комитетов получают от ВР.
«И выходит, что это партийные ячейки», - добавил спикер.
При этом он заметил, что вместе с тем каждая парламентская фракция имеет свой аппарат.
«У нас, по сути дела, незаконно происходит финансирование политических партий именно через содержание Верховной Рады Украины», - отметил В.ЛИТВИН.
При этом он добавил, что это вопрос должен быть законодательно урегулирован.