Добкин рассказал, кого хочет видеть мэром Харькова

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН считает секретаря Харьковского городского совета, исполняющего обязанности Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН заявил, отвечая на вопросы журналистов о его личном желании видеть Г.КЕРНЕСА ы должности мэра Харькова.

«Если вы спрашиваете лично мое мнение, я говорю, да. Я думаю, что по тому опыту, который есть сегодня у Геннадия КЕРНЕСА, по его качествам руководителя, человека, умеющего объединить вокруг себя и добиться поставленной цели, второго такого подготовленного нет», - подчеркнул М.ДОБКИН.

При этом он отметил, что городской председатель должен «иметь команду, возможности, знания и опыт». «Сегодня все это есть у того человека, который уже сегодня руководит городом», - сказал М.ДОБКИН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, решил ли Г.КЕРНЕС баллотироваться на должность Харьковского городского председателя, он заметил, что «эти вопросы будут обсуждаться, когда для этого придет время».

Вчера на XIV конференции Харьковской городской организации Партии регионов М.ДОБКИН сложил полномочия председателя Харьковской городской организации партии. Это решение единогласно поддержали делегаты конференции, одновременно избрав на эту должность секретаря Харьковского городского совета, исполняющего обязанности мэра города Г.КЕРНЕСА.

М.ДОБКИН сообщил, что, выполняя «рекомендацию» руководства Партии регионов, он должен быть избран 29 мая во время конференции Харьковской областной организации ПР председателем облорганизации.

Как сообщал УНИАН, М.ДОБКИН был назначен на должность председателя Харьковской областной госадминистрации 18 марта.

19 марта исполняющим обязанности председателя Харьковского городского совета назначен секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.