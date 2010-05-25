Эксперт рассказал, чего Кабмину Азарова не хватает катастрофически

В украинском правительстве и в политической элите в целом катастрофически не хватает настоящих реформаторов, способных системно мыслить, анализировать первопричины и предлагать комплексные решения.

С такой оценкой деятельности правительства выступил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

По словам эксперта, страна не идет путем интенсивного развития, а исповедует старый советский экстенсивный метод.

«В правительстве сегодня нет настоящих реформаторов, способных не только мыслить глобально, но и предлагать комплексные решения. Под давлением консервативной экстенсивной модели развития экономики и личного авторитета Николая АЗАРОВА даже влияние либерально ориентированных Сергея ТИГИПКО и Михаила БРОДСКОГО откровенно нивелировано. Однако, эта тенденция присуща не только провластным партиям, но и оппозиции», – отметил эксперт.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, сегодня в политической элите в принципе не модно быть настоящим реформатором, способным пойти на непопулярные действия, в ущерб популизму. «Те немногие либералы-реформаторы, оставшиеся в политике, должны консолидировать свои усилия – Ирина АКИМОВА, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Ксения ЛЯПИНА. Лишь в контексте такой консолидации можно говорить и о выработке эффективной модели сотрудничества бизнеса с парламентом, Кабмином и Администрацией Президента», – подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ.