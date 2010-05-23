Тимошенко рассказала о единении в любви к Богу и Украине

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пожелала украинцам в праздник Троицы сил, добра и радости.

“Святая Троица - один из важнейших, двунадесятых, церковных праздников. В этот день, когда дух Божий сошел на апостолов, появилась Вселенская Церковь. Любовь и правда наполнили сердца сподвижников Христа, а каждый из нас получил путь к Спасению”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на ее сайте.

«На Троицу наши храмы украшают душистой зеленью, отправляется величественная служба, души всех христиан наполняются Божьей благодатью. Праздник Троицы поднимают нас над будничностью жизни и соединяют в любви к Богу и Украине», - добавила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что благодаря непреклонной и глубокой вере наш народ непременно преодолеет все трудности и несогласия, получит мир и счастье в родном государстве.

«К величественному дню Пятидесятницы желаю каждому, чтобы Святая Троица благословила нас, вдохновила на добрые дела», - пожелала Ю.ТИМОШЕНКО.