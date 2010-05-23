Янукович напомнил про силу Христовой истины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили украинцев с праздником Святой Троицы.

“В этот день Святой Дух взошел на апостолов и вдохновил их нести в мир силу Христовой истины”, - отмечается в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам веселых и радостных праздников.

“Пусть Господь дарует нам силы, здоровье, счастье, мир и согласие в семьях, вдохновение на добрые дела”, - подчеркнул Президент.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что “в этот праздничный день христианская душа лелеет непобедимый дух радости и надежды, который дает силы и вдохновение, направляет на полезные дела и чистые помыслы”.

По словам премьера, извечная благосклонность христианскому служению, твердая опора на общепризнанные идеалы добра и справедливости всегда были и остаются для нашего народа надежным указателем.

“Сегодня Украина хочет на принципах христианской морали построить общество, в котором будут господствовать мир и согласие”, - подчеркивается в поздравлении Н.АЗАРОВА, размещенном на Правительственном портале.

Премьер выразил убеждение, что национальные духовные традиции будут служить надежной основой для экономических и социальных преобразований.

Н.АЗАРОВ также пожелал украинцам добра, благополучия и духовного вдохновения в этот праздничный и радостный день.