Янукович напомнил про силу Христовой истины
Поздравление Президента с Троицей
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили украинцев с праздником Святой Троицы.
“В этот день Святой Дух взошел на апостолов и вдохновил их нести в мир силу Христовой истины”, - отмечается в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал украинцам веселых и радостных праздников.
“Пусть Господь дарует нам силы, здоровье, счастье, мир и согласие в семьях, вдохновение на добрые дела”, - подчеркнул Президент.
В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что “в этот праздничный день христианская душа лелеет непобедимый дух радости и надежды, который дает силы и вдохновение, направляет на полезные дела и чистые помыслы”.
По словам премьера, извечная благосклонность христианскому служению, твердая опора на общепризнанные идеалы добра и справедливости всегда были и остаются для нашего народа надежным указателем.
“Сегодня Украина хочет на принципах христианской морали построить общество, в котором будут господствовать мир и согласие”, - подчеркивается в поздравлении Н.АЗАРОВА, размещенном на Правительственном портале.
Премьер выразил убеждение, что национальные духовные традиции будут служить надежной основой для экономических и социальных преобразований.
Н.АЗАРОВ также пожелал украинцам добра, благополучия и духовного вдохновения в этот праздничный и радостный день.