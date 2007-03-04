Матвиенко считает, что досрочные выборы все равно ничего не изменят

Народный депутат, председатель Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО убежден, что досрочные парламентские выборы не должны быть самоцелью для политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве.

А.МАТВИЕНКО заметил, что досрочные парламентские выборы не изменят конфигураций политических сил. По его словам, они наоборот могут привести к очередному разъединению страны и никоим образом не решат проблемы рядовых украинцев.

Отвечая на вопрос журналистов, как он относится к идее создания Конституционной ассамблеи для внесения изменений или для принятия новой Конституции, А.МАТВИЕНКО сказал, что Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады должны инициировать создание экспертно-конституционной группы с целью внесения изменений в действующий Основной Закон или разработки новой Конституции. По мнению А.МАТВИЕНКО, в такую группу должны войти специалисты по конституционному праву, у которых не будет профессиональных разногласий.

А.МАТВИЕНКО считает, что перед созданием такой группы украинские власть предержащие должны четко поставить ей официальные задачи. Лидер «Собора» считает, что такие задачи, в частности наработка изменений или создание новой Конституции, могут быть решены путем проведения ряды «круглых столов». При этом, по мнению А.МАТВИЕНКО, на время этой работы должен быть объявлен «мораторий на бессмысленные войны» между представителями разных ветвей власти. И только после этого можно будет собрать Конституционную ассамблею для внесения изменений или принятия новой Конституции, убежден лидер УРП “Собор”.

Как сообщал УНИАН, сегодня на І Форуме депутатов всех уровней от партии “Христианско-Демократический Союз” председатель ХДС Владимир СТРЕТОВИЧ предложил создать Конституционную ассамблею для внесения изменений в действующую или принятие новой Конституции Украины.