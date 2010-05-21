Тимошенко: Ющенко от Януковича «получил индульгенцию, госдачу...»

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за победу Виктора ЯНУКОВИЧА екс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «получил индульгенцию, госдачу и право быть любимой оппозицией».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью «Левому берегу».

По ее словам, «не секрет, что именно ЮЩЕНКО успешно воплотил в жизнь победу ЯНУКОВИЧА. Меморандумами, универсалами, войной в демократическом лагере, технологией «против всех» и многим, многим другим. За это получил индульгенцию, госдачу и право быть любимой оппозицией. Грустно».

При этом на вопрос «Кто, на ваш взгляд, большее зло: КУЧМА или ЯНУКОВИЧ?», Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Это люди одного, если можно так выразиться, порядка. Для них обоих в политике главное – успеть хорошо заработать. Семья КУЧМЫ из власти ушла миллиардерами. Семья ЯНУКОВИЧА начала делать тоже самое. ЯНУКОВИЧ только лишь существенно глупее КУЧМЫ. Это как два штамма гриппа. Чем новее штамм, тем он агрессивней».

В ответ на замечание журналиста: «В 2005-м вы как-то сказали: ЮЩЕНКО просто надо пережить. Перефразируя уже звучавший вопрос: может, ЯНУКОВИЧА тоже нужно пережить?», лидер БЮТ сказала: «Да, нужно пережить, я согласна. Вопрос лишь в том, какую цену страна заплатит за этот исторический опыт, сможем ли вернуть стране то, что сейчас теряем. Вот что меня тревожит. Ну, а в том, что он уйдет бесславно, позорно и быстро, не сомневаюсь».