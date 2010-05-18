Лидер Междлиса против базирования российского флота в Крыму

Крымские татары будут требовать денонсации российско-украинского соглашения о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ на траурном митинге в Симферополе, посвященном 66-й годовщине депортации.

«У меня нет сомнений, что все здравомыслящие наши соотечественники, и, разумеется, Меджлис крымскотатарского народа, будут вместе с политическими силами, добивающимися денонсации этого унизительного и позорного для Украины соглашения», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

«Как своим родовым имением распорядились нашей национальной территорией, передав ее часть под военную базу еще на 25 лет стране, которая открыто поддерживает сепаратистские силы в Крыму», - заявил он.

М.ДЖЕМИЛЕВ считает, что пребывание ЧФ РФ на Крымском полуострове до 2042 года представляет «серьезную угрозу» безопасности Украины и делает ее заложницей военной доктрины соседнего государства.