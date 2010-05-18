Киселев хочет выворачивать карманы при входе в ВР и на борт самолета

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ предлагает расширить перечень случаев проведения осмотра личных вещей и багажа народных депутатов Украины.

Депутат внес на рассмотрение парламента проект Закона “О внесении изменений в статью 27 Закона Украины “О статусе народного депутата Украины”.

Проект закона направлен на предупреждение угрозы жизни и здоровью народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, лиц, приглашенных на заседание парламента, и пассажиров воздушных судов.

В.КИСЕЛЕВ предлагает дополнить статью 27 закона положением, что осмотр личных вещей и багажа народного депутата также допускается в случае прохождения им, как пассажиром воздушного судна, контроля на безопасность, или на входе в здание Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке к проекту депутат отмечает, что необходимость его принятия вызвана, учитывая события, которые произошли в законодательном органе Армении в 1999 году, в Верховной Раде Украины во время ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины 27 апреля этого года.

Необходимость принятия законопроекта заключается в предупреждении угрозы жизни и здоровью народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, а также лиц, приглашенных на заседание Парламента Украины, предупреждении внесения в зал заседаний Верховной Рады Украины посторонних предметов, которые мешают народным депутатам Украины осуществлять полномочия относительно участия в заседаниях Верховной Рады Украины, отмечает В.КИСЕЛЕВ.