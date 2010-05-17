Медведев и Янукович о Черном море, пиратах, наркотиках и экологии

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступают за расширение сотрудничества между Черноморским флотом России и Военно-Морскими силами Украины.

Об этом говориться в заявлении по вопросам безопасности в Черноморском регионе, принятом сегодня в Киеве главами двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Стороны выступают в пользу расширения взаимовыгодного сотрудничества между Черноморским флотом Российской Федерации и Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины», - подчеркивается в заявлении.

Президенты двух стран придают важное значение взаимодействию своих военно-морских сил, наряду со взаимодействием военно-морских сил других черноморских государств, в рамках Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия «Блэксифор», операции «Черноморская гармония», а также многосторонних инициатив по борьбе с терроризмом и пиратством в Средиземном море и других акваториях мирового океана.

Также Президенты, исходя из реалий данного региона, договорились активно развивать двусторонний диалог и консультации по вопросам безопасности в Черноморском регионе и приветствуют участие в этом процессе всех заинтересованных государств региона.

Кроме этого, стороны выразили готовность к продолжению углубленных консультаций по основным международным проблемам, затрагивающим ситуацию в области безопасности в Черноморском регионе, а также к проведению по мере необходимости консультаций в рамках ООН, в других международных и региональных организациях и форумах.

Главы государств выражают приверженность полному выполнению согласованных мер укрепления доверия на Черном море, рассматривая их в качестве важного элемента безопасности в регионе.

В тоже время стороны продолжат активное сотрудничество в целях противодействия угрозам со стороны международного терроризма и транснациональной организованной преступности, в частности таким, как незаконный оборот наркотиков и оружия.

В заявлении также говорится, что стороны будут продвигать взаимодействие в интересах борьбы с незаконным промыслом и контрабандой морепродуктов, считая полезными рабочие контакты по этим вопросам между соответствующими заинтересованными ведомствами и службами.

Кроме этого, Украина и РФ будут развивать сотрудничество между ведомствами, обеспечивающими поддержание безопасности на море, а также совершенствовать обмен информацией по вопросам обеспечения безопасности мореплавания в Черноморском регионе.

В документе отмечается, что стороны будут совместно работать и над укреплением экологической безопасности Черного моря.

«Стороны будут продолжать содействовать повышению эффективности многосторонней деятельности Организации черноморского экономического сотрудничества и на этой основе укреплению благоприятного политического и делового климата, доверия и стабильности в Черноморском регионе», - говорится в заявлении В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.