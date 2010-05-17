Нардеп обнаружил в Минфине алкогольно-табачных лоббистов

В Министерстве финансов Украины действует изощрённая лоббистская схема, обслуживающая интересы алкогольных и табачных коммерсантов.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от БЮТ, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ в комментарии УНИАН.

В частности, депутат обратил внимание на незначительное повышение ставок акцизов на вредные товары – алкоголь, пиво, табачные изделия, предлагаемые Кабмином для пополнения госбюджета в законопроекте № 6337 (внесён в Верховную Раду 26 апреля этого года. – УНИАН).

Д.ВЕТВИЦКИЙ подчеркнул, что правительственный законопроект отличается предложением минимального повышения акцизных ставок, в сравнении с зарегистрированными ранее законопроектами № 5250 и № 5251 (поданы депутатами от фракций БЮТ, Партии регионов, блока НУ–НС, Блока Литвина. – УНИАН), одним из авторов которых является Д.ВЕТВИЦКИЙ. По его мнению, игнорирование реальной возможности увеличения акцизов на вредные товары – а именно, законопроектов, предлагающих более высокие акцизные ставки на вредные товары – «это работа алкогольных и табачных лоббистов». «Что мешало силами коалиции принять законопроекты, внесённые ещё 20 октября прошлого года? Ведь в числе авторов этих законопроектов депутаты от ПР и Блока Литвина… Чиновники Минфина якобы выполняют поручения Президента и премьер-министра по поиску неэмиссионных источников пополнения госбюджета. На самом деле происходит имитация повышения акцизов. Вроде, и поручение премьер-министра выполнили – можно отрапортовать. А с другой стороны – алкогольных и табачных коммерсантов не обидели», – констатировал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

В частности, он обратил внимание на то, что законопроект № 5251 предлагал повышение ставки акцизного сбора на спирт этиловый с 34 грн. до 50 грн. за литр.

Вместо этого, согласно законопроекту Кабмина, акцизная ставка в этом году должна составить 39,4 грн. за 1 литр спирта.

Говоря о потенциале повышения акцизов на пиво, Д.ВЕТВИЦКИЙ напомнил, что законопроект № 5250 предлагал увеличить акцизную ставку на солодовое пиво с 0,6 грн. до 1,2 грн. за 1 литр. Между тем, законопроектом Кабмина эту ставку предлагается поднять всего до 0,74 грн. При этом Д.ВЕТВИЦКИЙ привёл пример, что в России в этом году запланировано увеличение акцизной ставки на пиво до 9 руб. (2,4 грн.) за 1 литр пива.

Также депутат напомнил, что в декабре прошлого года ВР отклонила закон, которым предлагалось значительное повышение акцизов на табачные изделия .

«Регионалы провалили принятие этого закона и теперь, спустя почти 5 месяцев, нынешнее правительство вносит законопроект с похожими показателями», – отмечает Д.ВЕТВИЦКИЙ. При этом депутат подчёркивает, что, даже учитывая предлагаемое Кабмином повышение, вредные товары останутся доступными для большинства украинцев.

«Водка, пиво, сигареты – не товары первой необходимости, они не должны быть дешёвыми и доступными», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

В частности, он привёл пример, что на сегодня в Украине удельный вес акцизного сбора в цене водки составляет 34 %, тогда как в России – 37 %, в Польше, Литве – 42 %, Беларуси – около 60 %. Доля налога в цене пачки сигарет «Marlboro» в Украине сегодня составляет 32 %, в Литве – 60 %, в Польше – 68 %.

Вместе с тем народный депутат отметил стратегическую верность законопроекта № 6337 в целом. «Законопроект правильный. Я поддержу его на Комитете ВР по вопросам бюджета. Это лучше, чем ничего. Но акцизы на вредные товары нужно поднимать ещё больше. Нам нужно пополнять бюджет, финансировать социальные программы, бороться с бедностью. Приняв этот законопроект, мы всё равно не достигнем уровня акцизов даже в России, не говоря уже о западных соседях», – отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, законопроект № 6337 (подан Кабинетом Министров Украины 26 апреля и принят ВР в первом чтении 11 мая этого года) предлагает повысить ставку акциза на пиво на 23 % – с 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л, на натуральные виноградные вина – в 10 раз, с 0,01 до 0,1 грн./л, на креплёные вина (кроме марочных) – с 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а на марочные вина – в 5,8 раза, с 0,5 до 2,90 грн./л. Акциз на игристые вина предлагается повысить на 16 % – с 2,5 до 2,9 грн./л. Также предлагается повысить акциз на водку – на 15,9 %, с 34 до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а акциз на коньяк – повысить до уровня водки, но ставка акциза для коньяка с 1 июля 2010 года по 1 января 2011 года увеличивается лишь на 21 % – до 17 грн.

Документом также предлагается повысить ставки акцизного сбора на табачные изделия, в том числе на сигареты с фильтром по адвалорной составляющей – с 20 % до 25 %, по специфической – с 69 до 90 грн. за 1000 шт. При этом минимальный акциз увеличивается со 115 до 150 грн. за 1000 шт. На сигары и сигариллы адвалорная составляющая отменена, при этом специфическая ставка установлена на уровне 140 грн. за 1 кг вместо 69 грн. за 100 шт.

Данный законопроект также предлагает ввести мораторий на дальнейшее повышение акцизов на алкогольные напитки, этиловый спирт и табачные изделия до 1 января 2012 года.

Поправками Кабинета Министров Украины и народного депутата Украины от БЮТ Павла УНГУРЯНА к законопроекту № 4707 (внесён 24 июня 2009 года Кабинетом Министров Украины) предлагалось увеличение ставок акцизного сбора на сигары – с 60 грн. до 80 грн. за 100 шт., на сигареты без фильтра и папиросы – с 35 грн. до 44 грн за 1000 шт., на сигареты с фильтром – с 60 грн. до 80 грн. за 1000 шт., на табак и заменители табака – с 25 грн. до 31 грн. за 1 кг, на табак для курения – с 35 грн. до 44 грн. за 1 кг, на жевательный и нюхательный табак – с 10 грн. до 12,5 грн за 1 кг. Также предполагалось увеличение ставки акцизного сбора в процентах к обороту реализации товара (продукции) (адвалорной) с 20 % до 36 %.

Кроме того, предлагалось повысить размер минимального налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное наименование сигарет без фильтра, папирос – с 50 грн. до 62 грн. за 1000 шт., сигарет с фильтром – со 100 грн. до 130 грн. за 1000 шт.

Закон № 4707 был принят во втором чтении и в целом 22 октября 2009 года, но его ветировал Президент Виктор ЮЩЕНКО. 3 декабря 2009 года Верховной Раде не удалось принять законопроект № 4707 в новой редакции. «За» проголосовали только 211 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект № 5250 (внесён 20 октября 2009 года народными депутатами Д.ВЕТВИЦКИМ, П.УНГУРЯНОМ, Евгением ШАГО, Олегом ЛЯШКО, Андреем ПАВЛОВСКИМ (все – от фракции БЮТ), Виктором БОНДАРЕНКО, Алексеем ПЛОТНИКОВЫМ, Валерием БОНДИКОМ, Василием ГОРБАЛЕМ (все – от фракции ПР), Владимиром МАРУЩЕНКО, Александром ДОНИЕМ, Юрием КАРМАЗИНЫМ (все – от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона»), Юрием ЛИТВИНЫМ (Блок Литвина) и др. – всего 22 депутата) предлагал увеличить акцизную ставку на солодовое пиво с 0,6 грн. до 1,2 грн. за 1 литр., что увеличило бы доходы бюджета на 1,8 млрд. грн. в год. Законопроект до сих пор не рассмотрен Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Законопроект № 5251 (внесён 20 октября 2009 года народными депутатами Д.ВЕТВИЦКИМ, П.УНГУРЯНОМ, О.ЛЯШКО, А.ПАВЛОВСКИМ, Сергеем СОБОЛЕВЫМ (все – от фракции БЮТ), А.ПЛОТНИКОВЫМ, В.БОНДИКОМ, В.ГОРБАЛЕМ (все – от фракции ПР), В.МАРУЩЕНКО, А.ДОНИЕМ, Ю.КАРМАЗИНЫМ (все – от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона»), Ю.ЛИТВИНЫМ (Блок Литвина) и др. – всего 21 депутат) предлагал повышение ставки акцизного сбора на спирт этиловый с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100-процентного спирта, что повысило бы доходы бюджета на 2,9 млрд. грн в год. Законопроект до сих пор не рассмотрен Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.