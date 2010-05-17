Литвин говорит, что приватизация трубы не ко времени

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вопрос приватизации украинской газотранспортной системы сейчас не ко времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я считаю, что это настолько чувствительная проблема, что не нужно к ней подходить одним наскоком”, - сказал В.ЛИТВИН.

Более того, сказал спикер, “это не та тема, по которой сегодня должна разворачиваться дискуссия».

В.ЛИТВИН также отметил, что в Украине много других чувствительных вопросов, которые нужно решать.