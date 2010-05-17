С Медведевым едут шесть министров (состав делегации)

В составе официальной делегации Российской Федерации, которая сегодня прибудет в Киев вместе с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, нет президента Чечни Рамсана КАДЫРОВА.

Об этом УНИАН сообщил источник из состава ответственных лиц за организацию визита с украинской стороны, ссылаясь на переданный российской стороной официальный список членов делегации.

В соответствии со списком, вместе с Д.МЕДВЕДЕВЫМ в Киев сегодня прибудут глава Администрации Президента России Сергей НАРЫШКИН, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, первый заместитель главы правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ, советник Президента РФ, специальный представитель Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, министр культуры Александр АВДЕЕВ, министр экономического развития Эльвира НАБИУЛЛИНА, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр энергетики Сергей ШМАТКО, председатель правления ОАО “Газпром” Алексей МИЛЛЕР, генеральный директор Государственной корпорации “Росатом” Сергей КИРИЕНКО, а также президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ.

Как сообщали некоторые СМИ, вместе с Президентом России Д.МЕДВЕДЕВЫМ в составе официальной российской делегации в Киев якобы должен был прибыть президент Чечни Р.КАДЫРОВ.