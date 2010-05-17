Главная неожиданность визита Медведева

Сегодня в Киев с официальным визитом прибудет президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Самым неожиданным пунктом его программы оказалось посещение Мемориала памяти жертв Голодомора, пишет сегодня «КоммерсантЪ-Украина».

Из запланированных итогов визита отдельного внимания заслуживает заявление президентов Украины и России о приднестровском урегулировании, которое противоречит позиции Евросоюза по данному вопросу.

Как отмечает издание, «отличительной чертой визитов в Украину Дмитрия МЕДВЕДЕВА являются сложности с формированием его рабочего графика... В этот раз график визита российского Президента в Киев, по словам участвовавших в его формировании дипломатов, за последнюю неделю менялся более десяти раз и был окончательно согласован лишь в воскресенье после полудня».

По данным источников, несколько раз назначали и отменяли встречу Д.МЕДВЕДЕВА с представителями украинского и российского бизнеса. Согласно итоговому варианту программы, это мероприятие состоится во вторник в гостинице Hyatt при участии Виктора ЯНУКОВИЧА. По информации Ъ, Москва трижды меняла вуз, где российский гость должен прочесть лекцию украинским студентам. В итоге был выбран Киевский национальный университет им. Шевченко. В то же время посещение Чернобыля решили отменить.

Главная же неожиданность связана с протокольной частью. Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ, вопреки традиции, встретятся не на Банковой, а на площади Славы, после чего посетят Могилу Неизвестного Солдата, памятник Ивану Кожедубу и Мемориал памяти жертв Голодомора. "До последнего дня не верилось, что Голодомор останется в графике. Он несколько раз пропадал оттуда", - поделился с Ъ один из собеседников.

Требование об обязательном посещении главами государств Мемориала памяти жертв Голодомора в ходе официальных визитов ввел Виктор ЮЩЕНКО незадолго до окончания своих президентских полномочий. Согласно действующему указу, Д.МЕДВЕДЕВ должен зажечь свечу возле памятника, а затем собственноручно посадить куст калины на склоне Днепра. Будет ли выполнен российским гостем последний протокольный пункт, неизвестно