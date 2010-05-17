Медведев привезет с собой в Киев Рамзана Кадырова
09:26, 17 мая 2010Политика
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В составе российской делегации
На этот раз сенсаций от визита Медведева не ждут ни в Москве, ни в Киеве. Об этом пишет сегодня newsru.
Тем не менее, отмечает "Независимая газета", повод для скандала в Киеве все же нашли. Как сообщает газета, "украинские националисты узнали, что в состав российской делегации включен президент Чечни Рамзан Кадыров. Это вызвало возмущение, так как Кадырову сразу припомнили его скандальные высказывания, в которых он призвал РФ радикально решить проблемы с Украиной".
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