Медведев привезет с собой в Киев Рамзана Кадырова

На этот раз сенсаций от визита Медведева не ждут ни в Москве, ни в Киеве. Об этом пишет сегодня newsru.

Тем не менее, отмечает "Независимая газета", повод для скандала в Киеве все же нашли. Как сообщает газета, "украинские националисты узнали, что в состав российской делегации включен президент Чечни Рамзан Кадыров. Это вызвало возмущение, так как Кадырову сразу припомнили его скандальные высказывания, в которых он призвал РФ радикально решить проблемы с Украиной".