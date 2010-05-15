В Тернопольской области начинают игру «Легенда УПА»

Сегодня в Тернопольской области начнется территориальная игра для молодежи «Легенда УПА».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Молодежный националистический конгресс, проходить она будет два дня вблизи города Теребовля.

Во время соревнований команды будут искать спрятанный флаг, демонстрируя при этом знание по истории, географии и спортивному ориентированию. Во время мероприятия также состоятся турнир по пейнтболу, брейн-ринг, костер знакомств и оценивание творческого изделия на тему «Евгений Коновалец - символ борьбы».

Сама же игра приурочена легенде, согласно которой в мае 1945 года сотня УПА получила приказ переправить в Карпаты флаг штаба УПА. В теребовлянских лесах воины попали в засаду и погибли в неравном бою. Однако штабное знамя так и не попало в руки врагов, и каждую весну появляется на месте боя как символ непобедимости украинского народа.

Считается, что именно этот флаг и ищут участники соревнований. Участие в нынешней игре примут команды из районных центров Тернопольской области. Организовали территориальную игру областная организация МНК, главное управление по вопросам туризма, семьи, молодежи и спорта и управления образования и науки областной госадминистрации. Победители соревнований получат кубки и призы.