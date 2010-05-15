Янукович и Медведев подпишут в Киеве три неанонсированных документа?

Во время визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев 17-18 мая, кроме пяти ранее анонсированных совместных документов, будут подписаны, как минимум, еще три, о которых представители украинской власти раньше публично не сообщали.

Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в Киеве и Москве идет работа над 10-12 совместными документами. Они пока находятся на разной стадии готовности. Поэтому, возможно, не все документы будут подписаны в понедельник-вторник Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ, отмечает газета.

Но, по данным «ЗН», Президенты собираются подписать еще, как минимум, три совместных заявления: о европейской безопасности, о безопасности в Черноморском регионе, о Приднестровском урегулировании.

Как сообщалось, по словам первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, во время визита в Киев Д.МЕДВЕДЕВА будут подписаны только пять документов: соглашения о демаркации украинско-российской границы, о сотрудничестве в сфере использования и развития навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, о межбанковском сотрудничестве между Укрэксимбанком и «Внешторгбанком», о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы, а также программа сотрудничества между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры РФ на 2010-2014 годы.