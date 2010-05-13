Ступка попросил у Януковича хотя бы одного олигарха

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает привлечь к реализации государственной гуманитарной политики помощь представителей большого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время заседания Общественного гуманитарного совета.

Подводя итоги заседания, В.ЯНУКОВИЧ спросил у членов совета, есть ли у них замечания или предложения к организации дальнейшей работы этого консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.

В связи с этим слово взял художественный руководитель Национального академического драматического театра им. И.Франко Богдан СТУПКА. Он сказал, что, например, в состав рабочей группы по вопросам культуры и искусства Общественного гуманитарного совета входят режиссер, писатель и другие деятели искусства, но нет ни одного олигарха. «Нам тогда было бы легче работать...», - сказал Б.СТУПКА

На это В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это интересное, нормальное предложение. «Я переговорю с нашими крупными бизнесменами, внесу такое предложение и на следующем заседании на этот вопрос дам ответ», - сказал Президент и подчеркнул, что это «прекрасное дело – принимать участие в деятельности Общественного гуманитарного совета».