Эксперты считают, что оппозиция идет по сценарию 2001 года

Эксперты считают, что сегодняшняя оппозиция идет по сценарию 2001 года.

Такое мнение они высказали в опросе, проведенном Институтом Горшенина относительно перспектив украинской оппозиции.

Институт Горшенина напоминает, что 10 мая в Киеве, в здании Союза писателей Украины, представители внепарламентских и парламентских оппозиционных партий подписали учредительный акт о создании Комитета защиты Украины, а сегодня под стенами Верховной Рады прошел митинг оппозиционных сил.

В частности, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заметил, что создание комитета напоминает ему 2001 год, когда лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и другие лидеры оппозиции инициировали создание Форума национального спасения.

«Тогда собрались практически те же лица, которые собрались сегодня, практически в том же помещении, и провозгласили, что у них будет новый вид объединения, в котором не будет единого лидера, в котором на первом плане будут стоять их цели, стратегические задачи. Прошло буквально несколько недель – и сразу же развернулась борьба за лидерство. Фактически, Форум национального спасения тогда превратился в некую структуру, подконтрольную, в первую очередь, Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил эксперт.

К.БОНДАРЕНКО заметил, что сразу же от этого форума стал «отпадать» целый ряд политиков. «А дальше начались выборы, и все вдруг забыли о Форуме национального спасения, все вдруг забыли о своей оппозиционности и все пошли на выборы», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, повторение данного сценария возможно и в этом году. «Сначала соберутся люди, которые говорят о том, что для них не важно, кто будет лидером оппозиции, потом начнется борьба за лидерство, а потом, фактически, вся оппозиция уйдет на выборы, забыв о своей оппозиционности и о своих лозунгах», - отметил он.

К.БОНДАРЕНКО напомнил, что в 2001 году Ю.ТИМОШЕНКО начинала деятельность как раз на посту фактического лидера Форума национального спасения и с попыток объявить импичмент Президенту. «Но, как только были объявлены выборы, она о своей инициативе забыла. Не станет ли в этом году объявление, например, местных выборов, опять поводом для того, чтобы забыть об оппозиционной деятельности и фактически спустить на тормозах деятельность комитета?», - полагает К.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО высказала схожую точку зрения. «Те моменты, которые я увидела сегодня в зале Верховной Рады, а также то, что я увидела под стенами Верховной Рады – могу сказать, что сейчас я не вижу достаточно сильной оппозиции», - отметила депутат. По ее мнению, сегодня оппозиция сегодня не предлагает никаких альтернативных предложений, кроме создания «какого-то бутафорного Комитета спасения».

«Мы уже помним, у ТИМОШЕНКО и компании была когда-то такая инициатива – Фронт национального спасения – то есть, уже в эти игрушки когда-то уже игрались. Теперь из этого старого багажа взяли и вытащили старую идею, отряхнули от нафталина, помахали ею перед носом избирателей», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Она считает, что на сегодняшний день украинская оппозиция имеет сомнительные перспективы. «Это очень плохо, очень печально. У власти тогда нет адекватного индикатора, что она делает верно, а что делает неверно. Оппозиция всегда должна быть достаточно сильной, мощной, конструктивной, со своими альтернативными предложениями. А мы не видим этой альтернативы, к сожалению», - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Тарас СТЕЦЬКИВ отметил, что сегодня оппозиция должна действовать мудро. «То, что происходило сегодня под стенами парламента – это не тот путь, которым должна бы идти оппозиция», - считает народный депутат.

Народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ, напротив, считает, что украинская оппозиция имеет хорошие перспективы и действует правильно. «В демократической стране оппозиция почти равна власти. Но вопрос в том, будет ли Украина демократической страной. Я не вижу оснований для этого. У оппозиции сейчас все так, как должно быть – у власти не все так, как должно быть. В данной ситуации оппозиция делает все правильно. Будет ли это иметь эффект – увидим. Но главное, чтобы на это качественно и позитивно отреагировало общество», - сказал А.ШКИЛЬ.