Проверять премьерство Тимошенко будет фирма, что вела дело Моники Левински?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующее правительство привлекает к аудиту деятельности своих предшественников компанию, которая никогда не занималась аудиторской деятельностью.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это очень маленькая компания, которая предоставляла в том числе услуги Монике ЛЕВИНСКИ по защите во всех тех событиях, которые происходили в Соединенных Штатах. Эта компания не имеет опыта по проведению аудита, поэтому мы будем обращаться к мировому сообществу, чтобы они предоставили Украине советы и услуги настоящих аудиторских компаний, а не искусственных таких проектов", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

Экс-премьер считает, что действующее правительство сможет "в ручном режиме" руководить аудиторским процессом и компанией, которая приглашается исключительно для организации политических репрессий против оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 5 мая 2010 года Кабинет министров принял решение о том, что аудит эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 г. будет проводить компания “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

Согласно с постановлением КМУ, Минфин и ГОЛОВКРУ должны подать Кабмину результаты аудита до 1 сентября 2010 года.

Компания "Trout Cacheris, PLLC" основана в 1996 году и специализируется на сложных судебных процессах как в гражданском, так и в уголовном праве, отмечает пресс-служба правительства.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял о необходимости привлечения экс-руководителя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за «разворовывание» бюджета. «Действия предыдущего правительства нанесли государству ущерб в размере 100 млрд. грн.», - заявлял Н.АЗАРОВ.