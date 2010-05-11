Партия Януковича ждет в коалиции новых оппозиционеров

Во фракции Партии регионов убеждены, что с каждым днем будет расти количество народных депутатов-оппозиционеров, которые будут желать войти в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ.

«И я, и во фракции Партии регионов убеждены, что с каждым днем численность коалиции будет увеличиваться», - сказал он.

По словам депутата, подтверждением этого тезиса является сегодняшнее объявление председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ о входе в состав коалиции нескольких народных депутатов от БЮТ.

При этом М.ЛУЦКИЙ считает, что вход этих депутатов в состав коалиции не нужно рассматривать как «банальный ход в ряды власти».

«Это не измена принципов и не измена идеалов оппозиции, как это в настоящее время подают представители оппозиции», - сказал он.

По его словам, депутаты от оппозиции, которые вошли в состав коалиции, тем самым заявили о своей позиции относительно необходимости налаживания нормальной работы, как парламента, так и всех других ветвей власти.

«Тем самым они продемонстрировали, что им поднадоело бегать по политическим площадям для удовлетворения амбиций некоторых политических лидеров, а не для удовлетворения потребностей населения. Они проявили конструктивную позицию в вопросе решения экономических проблем», - сказал М.ЛУЦКИЙ.

Кроме того, по его словам, как коалиция, так и депутаты от оппозиции, которые вошли в ее состав, заявили о своем несогласии с требованием некоторых оппозиционеров провести досрочные парламентские выборы.

«Я считаю, что количество таких депутатов ежедневно только будет расти», - сказал М.ЛУЦКИЙ. В то же время он не смог спрогнозировать, до какого количества увеличится численность коалиции.