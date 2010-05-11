Кремль официально подтвердил, что Медведев едет в Украину

13:00, 11 мая 2010
Политика
2008

17–18 мая Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетит Украину с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, переданном УНИАН.

Визит состоится по приглашению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, отмечается в сообщении.

В ходе визита запланировано проведение третьего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

 

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