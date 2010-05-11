Литвина спрашивают о «чужаке» с оружием, который бил депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает народных депутатов добровольно возместить парламенту нанесенный 27 апреля ущерб, иначе это будет сделано в принудительном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВР В.ЛИТВИН отметил, что 27 апреля во время противостояния между депутатами в парламенте было повреждено имущества и техники на общую сумму более 900 тыс. грн.

«И я просил бы тех, кто это сделал, в добровольном порядке возместить эти средства, потому что так или иначе средства будут возмещены не за счет государства», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он призвал оппозицию к сотрудничеству и поиску компромисса.

«Конфликт не работает, давайте будем находить общую позицию в Верховной Раде Украины», - добавил спикер.

В ответ народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что председатель ВР много внимания «уделяет мебели». От имени фракции она предложила В.ЛИТВИНУ «официально поинтересоваться состоянием здоровья наших коллег, которые находятся в больнице и которых жестоко избили в этом зале». «Свои своих побили за чужой флот», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Также она попросила В.ЛИТВИНА установить личность постороннего человека, который 27 апреля находился в правительственной ложе и избивал народных депутатов. «Кто этот человек и почему он был вооружен?» - спросила И.ГЕРАЩЕНКО.

В ответ В.ЛИТВИН попросил Секретариат Верховной Рады «разобраться, кто где стоит». Также он предложил И.ГЕРАЩЕНКО «разобраться, кто занес (в сессионный зал ВР) дымовые шашки и потом демонстрировать принципиальность».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения относительно продления срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.