Кириленко послал Януковичу книги о Чаушеску и Муссолини

Депутатская группа «За Украину!» по почте отправляет Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ книги о самых известных диктаторах планеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народные депутаты от группы “За Украину!” сообщили журналистам у здания Верховной Рады.

В частности, по их словам, передать книги непосредственно в Администрацию Президента им не удалось, поскольку их там не приняли. Поэтому депутаты были вынуждены послать книги в адрес главы государства по почте.

В двух небольших пакетах содержатся книжки с биографиями Чаушеску, Нерона, Муссолини и энциклопедия «100 великих диктаторов планеты».

Также члены инициативной группы от партии “За Украину!” установили под парламентом плакат с надписью: «Янукович, выучи биографии диктаторов! Народ изменников не прощает».