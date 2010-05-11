Регионалы предлагают подать Януковича на Нобелевскую премию

Соглашения, которые подписывает президент Украины Виктор Янукович с президентом России Дмитрием Медведевым, не будут вредить Украине.

Уверенность в этом выразил депутат от Партии регионов Валерий Бондик в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Говоря о соглашениях, которые планируется подписать 17 мая на встрече президентов Украины и России, регионал предложил: "Давайте доживем до 17 мая".

"Все международные договоры согласно процедуре, согласно закону о Кабинете министров, они готовятся - готовятся ведомствами, министерствами, работает группа высочайше интеллектуальных команд, юристы, международники, экономисты", - отметил депутат.

"Два президента, изучив материалы... Поверьте, ни один президент не действует во вред своей стране. Ни один - такого не было в истории", - заявил Бондик.

"Мы сейчас не можем говорить о том, как будет (с соглашениями). Давайте дождемся (17 мая)", - предложил он.

Комментируя соглашение о пролонгации срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе на 25 лет после 2017 года, Бондик выразил мнение, что Украина получила преференции, за который Янукович достоин похвалы.

Регионал отметил, что в договоре о ЧФ РФ от 1997 года записано, что до 2017 года российский флот находится в Крыму, "а дальше он автоматически продолжает действие".

"Так мы должны президента Виктора Федоровича Януковича подать на Нобелевскую премию мира. Почему? - потому что, имея юридически выверенный договор, мы еще смогли... для Украины взять какие-то преференции", - заявил Бондик.

"Ведь что такое флот? Это - рабочие места, это зарплаты, это инфраструктура, которая работает. Более того, в российском флоте половина капитанов боевых кораблей - украинцы. Флагман российского флота - полтавчанин, любимый крейсер Владимира Путина - крейсер "Москва" ракетный, полтавчанин командир крейсера... Он никогда не будет воевать против нас", - уверен регионал.

"Наличие флота - это элемент стабильности и безопасности для Украины. Более того, чисто стратегически мне даже кажется, что Россия в этом, может быть, даже проиграла. Потому что Черное море - это всё-таки внутреннее море...", - заявил он.

Бондик также негативно отреагировал на слова оппозиционного российского политика Бориса Немцова о том, что харьковские соглашении президентов Украины и России - это "отвратительный прецедент", который "развращает" обе стороны.

"Пусть (Немцов) занимается в своей стране, не надо вмешиваться в наши дела. Более того, не корректно и не политкорректно звучит сравнение с какой-то девкой", - сказал Бондик, комментируя слова Немцова о том, что харьковские соглашения напоминают ситуацию, "когда девушку дорого покупают, а она ни удовольствия, ни взаимности, ни, тем более, любви не испытывает, а испытывает досаду и желание отомстить".

"Кого он имеет в виду? Целую страну имеет в виду?... Что он вообще имел в виду?", - возмутился "регионал".

"Вы знаете, я, наверное, подам иск в суда о защите чести и достоинства Украины на этого гражданина России... Или хотя бы в СБУ подам заявление - пусть его признают персоной нон грата. Пусть у себя в России занимается своей политикой", - заявил Бондик.

Украинская правда