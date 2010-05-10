Комитет защиты Украины призывает придти завтра на митинг к ВР

Созданный сегодня в Киеве Народный комитет защиты Украины призывает граждан придти 11 мая в 10.00 на митинг к Верховной Раде, чтобы высказаться в поддержку суверенитета, территориальной целостности и стратегической собственности Украины.

Как отмечается в обращении Комитета: «Мы осознаем, что один митинг не изменит общеполитической ситуации. Но от того, сколько будет людей, как мы сможем сплоченно продемонстрировать свою решительность и последовательность, будет зависеть последующая победа».

«Все, как один, для кого слова: Украина, честь и достоинство, права человека являются святыми, должны прийти в этот день под стены парламента», - призывают члены комитета.