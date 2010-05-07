Литвин: с понедельника в Украине опять начнется война

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что после майских праздников в парламенте между политическими силами начнется новый этап "политической войны".

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада".

"Закончатся праздники и с понедельника опять начнется война в Украине", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом, по его убеждению, речь не идет о соглашениях и о том, что Украина от них выиграла или проиграла. "Ищется повод для столкновения", - добавил спикер.

По словам В.ЛИТВИНА, ранее поводом для столкновения было заявление об отказе Украины от высокообогащенного урана. "Поорали, забыли. Сейчас проблемы Черноморского флота - эмоции, истерика, проклятия и нет главного - серьезного разговора", - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что в настоящее время ряд политических сил подстрекают к акциям протеста население западных регионов Украины, но в то же время они не интересуются настроениями и позицией жителей самого Крыма. "Если мы государственники, если мы исходим из того, что для нас главное сегодня - сохранить территориальную целостность Украины, то мы должны действовать так, чтобы какие-либо основания для проявлений сепаратизма в Крыму были ликвидированы", - отметил спикер.