Кабмин одним махом устранит все недостатки тарифной политики

Правительство 1 марта планирует своим постановлением исправить все недостатки в тарифной системе на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Он напомнил, что правительство рассматривает дифференцированные тарифы, которые будут действовать с 1 января 2007 года.

“Мы уже собрали материал о том, какие есть недостатки по данной системе, и в четверг (1 марта – УНИАН) будет решение правительства о том, чтобы минимизировать все недостатки, которые существуют в действующей системе”, - сказал А.КЛЮЕВ, добавив, что это касается обеспечения населения газом.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что была масса жалоб из всех регионов Украины по этому вопросу. По его словам, это связано с тем, что необходимые законы и постановления Кабинета Министров не всегда выполняются руководителями на местах.

“Для того, чтобы этих перегибов на местах не было, мы отработали это постановление, и оно будет принято в четверг на заседании Кабинета Министров”, - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Днепропетровске раскритиковал правительство за “глубокий системный кризис” в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Президент отметил, что "в теме тарифов правительство должно прийти к честному ответу, который бы базировался на изменении идеологии подхода к социальным компенсациям в этом вопросе". Вместо этого, по его словам, "в области коммунального хозяйства украинская власть имеет глубокий системный кризис и довольно беспомощные действия", - сказал он.

В.ЮЩЕНКО считает, что сфера ЖКХ является глубоко заполитизированной, ведь если правительство “проиграло соревнования” за цену российского газа, объективно она выросла, то и тарифы непременно будут расти.