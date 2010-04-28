В Госдуме РФ похвалили Януковича за «конструктивный подход»

Государственная дума России приветствует конструктивный подход Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к историческим проблемам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об это сказал спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, комментируя работу сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Только объективность и умение слышать друг друга открывают путь к сотрудничеству. И мы приветствуем новый конструктивный подход к историческим проблемам, который был представлен вчера в Страсбурге Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

По его словам, «продолжаются попытки использовать возможности ПАСЕ для проведения антироссийской политики».

«Для отдельных делегаций они стали самоцелью. Такое отношение со стороны некоторых парламентариев к своим задачам на площадке ПАСЕ достойно осуждения», - уверен Б.ГРЫЗЛОВ.

В то же время, со своей стороны, российские парламентарии всегда открыты для содержательного диалога, построенного на фактах и на исторической правде, а не на эмоциях, заверил Б.ГРЫЗЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля отвечая на вопрос депутатов ПАСЕ в Страсбурге В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Голодомор нельзя признавать геноцидом.

«Это были последствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Но признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, которые входили в СССР», - добавил он.