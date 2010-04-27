Янукович готовит к признанию Абхазии и Южной Осетии?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости консолидации международных усилий для отработки и реализации новых подходов в решении вопросов о возможном обретении независимости народами на территориях замороженных конфликтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на брифинге в Страсбурге, отвечая на вопрос о позиции Украины в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии, о чем он заявлял ранее.

«Украина готова поддерживать процесс обеспечения равенства ценностей демократии, прав народов на территориях замороженных конфликтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что Украина категорически против применения практики двойных стандартов в этих вопросах.

По мнению Президента, наступило время на международно-правовом уровне активизировать процессы в этой сфере, на базе новых эффективных критериев возможного предоставления независимости таким народам с одновременным разрешением замороженных конфликтов.