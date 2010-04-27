Медведев рассказал премьеру Норвегии о «небольшом концерте» в Украине

Ратификация соглашения по Черноморскому флоту РФ в Верховной Раде Украины показала, что стратегические интересы Украины возобладали над сиюминутными эмоциями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня на совместной пресс-конференции в Осло с премьер-министром Норвегии Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.

«Что касается сегодняшних решений, надо признаться, что наши украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом - сначала Верховная Рада собралась и там был такой небольшой на эту тему концерт с применением спецсредств и всего остального, но, в конечном счете, решение было принято», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Я очень рад этому. Это показывает, что разум торжествует, и стратегические интересы Украины возобладали над сиюминутными эмоциями, которые проявлялись в форме различного рода шумовых эффектов и других способов продемонстрировать свои убеждения», - добавил он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что после ратификации соглашения в Госдуме РФ в ближайшее время оно поступит на ратификацию в Совет Федерации, а потом будет направлено на подписание двум президентам.

«Считаю, что это важнейшее дипломатическое событие, если хотите - успех прошедшего периода. Мне очень приятно, что это состоялось», - подчеркнул он.

Президент России также считает, что «плата, которую мы даем за присутствие нашего флота, она большая, но не запредельная». «Она не запредельная, потому что у нас существуют стратегические отношения. Мы рассчитываем, что такого рода отношения будут продолжаться всегда, что это вековые связи, и, соответственно, такая дружба должна сопровождаться взаимной помощью», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что это соглашение имеет взаимовыгодный характер и для России, и для Украины.