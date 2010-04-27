Народный депутат госпитализирован с сотрясением мозга

Народный депутат Олесь ДОНИЙ получил сотрясение мозга на сегодняшнем заседании парламента и был госпитализирован в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны” со ссылкой на народного депутата Тараса СТЕЦЬКИВА.

«У господина ДОНИЯ сотрясение мозга. Они (представители Партии регионов – УНИАН) даже в физическом столкновении были подлыми, - ДОНИЯ они дважды ударили по голове сзади. Также несколько ударов в спину получил я. Если хотите кулачный бой, то деритесь лицом к лицу, но не в спину”, - заявил Т.СТЕЦЬКИВ. При этом он сообщил, что О.ДОНИЙ вчера перенес операцию на спине, а его били в спину. Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что О.ДОНИЙ просто стоял возле своего рабочего места и держал в руках государственный флаг. “Его по голове и по спине били. Это недопустимые вещи даже по воровским понятиям. А первыми избили депутатов, которые старше 60 лет, людей почтенного возраста”, - сообщил Т.СТЕЦЬКИВ.

Депутат отметил, что оппоненты из Партии регионов, которые сегодня били представителей оппозиции в сессионном зале парламента, переступили черту. “Такой криминализованный, дикий парламент не имеет права на существование», - убежден Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также заявил, что то, что произошло сегодня в парламенте, - «это рейдерский захват парламента, это рейдерские методы”. “Когда они начали драку, то им не хватало только ножей и заточек, вы бы видели эти лица!”, - поделился впечатлениями Т.СТЕЦЬКИВ.