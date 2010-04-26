Юридическую сторону «пакта Януковича-Медведева» одобрил экс-бютовец?

К подписанному Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым «харьковскому договору» есть все подписи «соответствующих министерств», которые той или иной стороны задействованы в подписании данного документа. Об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов, комментируя заявления оппозиции о незаконности подписанного соглашения. Нардеп подчеркнул, что имеется также и заключение о том, что «никакие законы и Конституция Украины не нарушены здесь, и более того, вы знаете о том, что представитель БЮТ сегодня возглавляет участок работы в Администрации Президента и отвечает за чистоту прохождения данного документа с юридической точки зрения».

По словам Ефремова, он лично обсуждал юридическую точку вопроса с Андреем Портновым, экс-бютовцем, нынешним замглавы Администрации Президента, и тот показывал регионалу докладную записку, в которой утверждается, что ни Конституция, ни законы Украины «пакт Януковича-Медведева» не нарушает.