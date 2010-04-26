Лукашенко напоминает Медведеву о двух российских базах в Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина выиграет от продления срока базирования Черноморского флота Российской Федерации на своей территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил журналистам накануне, 25 апреля.

"Я не буду вдаваться в подробности - в России это уже активно комментируют: зачем России Черноморский флот и т.д. Это их дело, с кем там воевать. Это дело России: содержать его или не содержать, какова цена этого флота. Но своих коллег в Украине я хочу поздравить с этой великолепной победой: они получили несколько миллиардов долларов за подписание этого договора. Но я сейчас не об этом. Главнокомандующий Вооруженными силами России, видимо, забыл, что на территории Беларуси находятся две действующие базы: в районе Барановичей и районе Вилейки. И могу напомнить, что в отличие от Севастополя, Россия платит нам ноль рублей и ноль копеек за аренду этих баз", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси уточнил, что основной функцией российской военной базы в районе Барановичей является раннее предупреждение о ракетном нападении. "Это очень важная новая база, которую мы в свое время достраивали с Борисом Ельциным. Вторая база обеспечивает связь с подводным флотом Российской Федерации в Атлантике", - добавил он.

"Если Президент России об этом забыл - и про Барановичи и про Вилейку - пора вспомнить", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси напомнил, что белорусская армия защищает Россию на западных рубежах, составляет основу военной группировки Союзного государства. "На Западе у Российской Федерации, кроме белорусских Вооруженных сил, никого больше нет", - подчеркнул он, напомнив, что на подписании договора о единой системе ПВО настаивала Москва.