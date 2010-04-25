Регионалы объяснили, в каком случае Янукович расторгнет договор о флоте

Президент Виктор Янукович готов денонсировать соглашение относительно российского флота, если Конституционный Суд признает его незаконным.

Такой вывод можно сделать со слов лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова в интервью 5 каналу.

Как известно, 21 апреля Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

По его словам, ни президент, ни Кабмин, ни фракция Партии регионов в Верховной Раде не будут обращаться в КС, чтобы получить разъяснения относительно этого соглашения.

Депутат отметил, что "данная процедура прошла в рамках законов и Конституции".

"В этом у нас нет никаких сомнений...Юристы, с которыми я разговаривал, и специалисты в этой области говорят, что с юридической точки здесь все чисто", - сказал Ефремов.

При этом депутат подчеркнул, что президент как гарант Конституции готов выполнить решение КС в случае, если тот сочтет подписанное соглашение неконституционным.

Комментируя предстоящее рассмотрение в парламенте вопроса о ратификации соглашения между Украиной и Россией, Ефремов подчеркнул, что копию соглашения в пятницу получили все руководители парламентских комитетов.

"Поэтому все разговоры, что у них не было времени ознакомиться и провести дискуссию, - блеф. Необходимо относиться конструктивно к своей работе и делать то, что необходимо для государства", - заявил он.

Кроме того, отвечая на вопрос, когда завершится политическое противостояние в стране, депутат сказал, что жесткое противостояние еще будет продолжаться "какой-то промежуток времени".

"Но по мере того, как общество начнет осознавать, что реформы и действия, которые начинаются, в конечном итоге идут во благо нашему государству, они начнут спадать", - отметил Ефремов.

Украинская правда