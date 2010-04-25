Регионалы объяснили, в каком случае Янукович расторгнет договор о флоте
Противостояние еще будет продолжаться
Президент Виктор Янукович готов денонсировать соглашение относительно российского флота, если Конституционный Суд признает его незаконным.
Такой вывод можно сделать со слов лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова в интервью 5 каналу.
Как известно, 21 апреля Янукович и президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.
По его словам, ни президент, ни Кабмин, ни фракция Партии регионов в Верховной Раде не будут обращаться в КС, чтобы получить разъяснения относительно этого соглашения.
Депутат отметил, что "данная процедура прошла в рамках законов и Конституции".
"В этом у нас нет никаких сомнений...Юристы, с которыми я разговаривал, и специалисты в этой области говорят, что с юридической точки здесь все чисто", - сказал Ефремов.
При этом депутат подчеркнул, что президент как гарант Конституции готов выполнить решение КС в случае, если тот сочтет подписанное соглашение неконституционным.
Комментируя предстоящее рассмотрение в парламенте вопроса о ратификации соглашения между Украиной и Россией, Ефремов подчеркнул, что копию соглашения в пятницу получили все руководители парламентских комитетов.
"Поэтому все разговоры, что у них не было времени ознакомиться и провести дискуссию, - блеф. Необходимо относиться конструктивно к своей работе и делать то, что необходимо для государства", - заявил он.
Кроме того, отвечая на вопрос, когда завершится политическое противостояние в стране, депутат сказал, что жесткое противостояние еще будет продолжаться "какой-то промежуток времени".
"Но по мере того, как общество начнет осознавать, что реформы и действия, которые начинаются, в конечном итоге идут во благо нашему государству, они начнут спадать", - отметил Ефремов.