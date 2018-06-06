ЕС хочет стабильности в Украине, но не любой ценой
"Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам является ключевым в отношениях Украина – ЕС. Янукович выразил преданность реформам и процессу европейской интеграции..." Интервью с комиссаром ЕС
"Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам является ключевым в отношениях Украина – ЕС. Янукович выразил преданность реформам и процессу европейской интеграции..." 21 апреля комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле прибыл в Украину. Это, в сущности, первый визит нового “ответственного” в Европе за Украину, когда проходят переговоры с высокопоставленными должностными лицами в Киеве относительно будущего двусторонних отношений. Очевидно, что подписание соглашения между Россией и Украиной о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота в Севастополе станет несколько неожиданным “подарком” для европейского чиновника. Однако свою оценку такому решению украинского президента комиссар, скорее всего, выразит уже в Киеве. В интервью же УНИАН, записанному накануне визита, мы говорили больше о практической составляющей части сотрудничества между Украиной и ЕС.
Господин Фюле, насколько известно, накануне вашего визита Еврокомиссия и украинское правительство активно сотрудничали в определении приоритетов дальнейшего сотрудничества. Удалось ли полностью согласовать основные направления сотрудничества и каковы эти направления?Во время встреч, которые мы уже имели с президентом Виктором Януковичем и другими высшими должностными лицами, мы подчеркнули, что ЕС остается преданным усилению отношений с Украиной. ЕС также готов оказать конкретную и ощутимую поддержку Украине в ее усилиях проводить реформы. Со своей стороны, президент Янукович выразил четкую преданность реформам и продолжению процесса европейской интеграции.
Что же касается основных направлений сотрудничества, то больше деталей появится уже после моего визита, однако я бы очертил три основных сферы: во-первых, помощь Украине в создании стабильной структуры управления, построенной на достигнутом успехе в процессе демократизации; во-вторых, борьба с экономическим кризисом и помощь в создании основ для стабильного роста; в-третьих, подтверждение наших взаимных обязательств относительно переговоров о соглашении об ассоциации и создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Ряд экспертов и политиков в Украине считают, что новая власть уже осуществила ряд шагов, которыми нарушила Конституцию, в частности во время формирования новой парламентской коалиции. Также известно, что и европейские дипломаты говорят о “смешанных” сигналах из Киева. Обеспокоены ли вы определенными действиями украинской власти, или, возможно, для ЕС важнее видеть политическую и экономическую стабильность в Украине, даже если она достигнута с определенными нарушениями?Конституционный суд Украины назвал такой, что отвечает Конституции, возможность присоединения отдельных депутатов к коалиции. Я, конечно, не буду комментировать решения высшего органа страны, в обязанностях которого – интерпретация Конституции.
В то же время хочу заверить вас, что “стабильность любой ценой” – это не наша доктрина. Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам всегда были и остаются ключевыми в отношениях Украина – ЕС, и граждане ЕС и Украины ожидают не меньшего.
Не секрет, что вопрос виз является одним из самых чувствительных в двусторонних отношениях. Не планируете ли вы изменить характер нынешнего визового диалога между двумя странами, так как, кажется, до сих пор Еврокомиссия не проявила достаточно энтузиазма в этом вопросе и довольно часто даже пыталась откладывать, иногда по надуманным причинам, заседания Совместного комитета, созданного в рамках соглашения об упрощении оформления виз?Еврокомиссия ведет визовый диалог с Украиной очень интенсивно с самого начала – с октября 2008 года. Были проведены многочисленные заседания экспертов во всех соответствующих сферах, таких, как безопасность документов, пограничный контроль, управление миграцией, правоохранительное законодательство, защита персональных данных, борьба с коррупцией, с торговлей людьми и тому подобное.
В то же время мы продолжаем обсуждать возможное улучшение соглашения об упрощении оформления виз. Совместный комитет, на который вы ссылаетесь, сейчас проводит заседания дважды в год. Следующая такая встреча состоится в Киеве довольно скоро (29 апреля), и мы надеемся, что Совместный комитет сможет договориться относительно некоторых конкретных предложений для внесения изменений в соглашение. После этого нужно будет провести формальные повторные переговоры относительно соглашений об упрощении виз в целом.
С 1 января этого года вступило в действие соглашение о реадмиссии между Украиной и ЕС. Есть ли у вас на сегодня какая-то статистика относительно количества нелегальных мигрантов, которых стражи порядка стран ЕС возвращают в Украину?Да, соглашение о реадмиссии вступило в действие с 1 января 2008 года, однако часть ее положений, которые касаются реадмиссии (высылки. – Авт.) представителей третьих стран, вступили в действие лишь с 1 января этого года. Мы пока еще не имеем никаких данных относительно количества людей, которые были возвращены в рамках этого соглашения. Европейский Совет поручил Еврокомиссии осуществить в этом году общую оценку европейской политики реадмиссии и реализации соответствующих соглашений с третьими странами. Надеюсь, в рамках этой оценки мы получим определенную статистику.
Борьба с коррупцией – одна из ключевых проблем для Украины. В то же время недавно украинский парламент и президент опять отложили на год вступление в силу антикоррупционного законодательства. Как бы вы могли оценить такое решение?Что нужно действительно учитывать в этом случае – это качество и применение законодательства. Я напомню своим украинским партнерам, что эта проблема имеет реальное влияние на способность Украины развивать ее огромный экономический потенциал.
В докладах Мирового банка и Transparency International неоднократно обращалось внимание на эту проблему. Решать ее нужно и горизонтально, как этическую и управленческую проблему, и вертикально – через выявление того, как коррупция проявляется...
С 1 декабря прошлого года вступило в действие Лиссабонское соглашение ЕС, которое принесло много институционных изменений, в том числе и в деятельности Еврокомиссии. Например, вы как комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства должны тесно сотрудничать с вице-президентом и шефом дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Понятно ли уже, каким образом будет строиться такое сотрудничество? Госпожа Эштон будет считаться вашим руководителем, будут ли ваши отношения партнерскими?Роль Верховного представителя по вопросам внешней и безопасности политики и вице-президента Еврокомиссии госпожи Эштон уникальна, и ее сущность отличается от роли всех остальных членов комиссии. Наше сотрудничество в действительности является очень тесным. В то же время я хотел бы отметить, что потребность в сотрудничестве и партнерстве распространяется и на всех других членов комиссии. Мы – коллегиальный орган, и, соответственно, действуем также коллегиально.
Чтобы быть эффективным в вопросе отношений с Украиной, я поддерживаю как можно более тесные контакты с несколькими из моих коллег.
Разговаривал Сергей Воропаев