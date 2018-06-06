ЕС хочет стабильности в Украине, но не любой ценой

"Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам является ключевым в отношениях Украина – ЕС. Янукович выразил преданность реформам и процессу европейской интеграции..." 21 апреля комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле прибыл в Украину. Это, в сущности, первый визит нового “ответственного” в Европе за Украину, когда проходят переговоры с высокопоставленными должностными лицами в Киеве относительно будущего двусторонних отношений. Очевидно, что подписание соглашения между Россией и Украиной о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота в Севастополе станет несколько неожиданным “подарком” для европейского чиновника. Однако свою оценку такому решению украинского президента комиссар, скорее всего, выразит уже в Киеве. В интервью же УНИАН, записанному накануне визита, мы говорили больше о практической составляющей части сотрудничества между Украиной и ЕС.

Господин Фюле, насколько известно, накануне вашего визита Еврокомиссия и украинское правительство активно сотрудничали в определении приоритетов дальнейшего сотрудничества. Удалось ли полностью согласовать основные направления сотрудничества и каковы эти направления? Во время встреч, которые мы уже имели с президентом Виктором Януковичем и другими высшими должностными лицами, мы подчеркнули, что ЕС остается преданным усилению отношений с Украиной. ЕС также готов оказать конкретную и ощутимую поддержку Украине в ее усилиях проводить реформы. Со своей стороны, президент Янукович выразил четкую преданность реформам и продолжению процесса европейской интеграции.

Что же касается основных направлений сотрудничества, то больше деталей появится уже после моего визита, однако я бы очертил три основных сферы: во-первых, помощь Украине в создании стабильной структуры управления, построенной на достигнутом успехе в процессе демократизации; во-вторых, борьба с экономическим кризисом и помощь в создании основ для стабильного роста; в-третьих, подтверждение наших взаимных обязательств относительно переговоров о соглашении об ассоциации и создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Ряд экспертов и политиков в Украине считают, что новая власть уже осуществила ряд шагов, которыми нарушила Конституцию, в частности во время формирования новой парламентской коалиции. Также известно, что и европейские дипломаты говорят о “смешанных” сигналах из Киева. Обеспокоены ли вы определенными действиями украинской власти, или, возможно, для ЕС важнее видеть политическую и экономическую стабильность в Украине, даже если она достигнута с определенными нарушениями? Конституционный суд Украины назвал такой, что отвечает Конституции, возможность присоединения отдельных депутатов к коалиции. Я, конечно, не буду комментировать решения высшего органа страны, в обязанностях которого – интерпретация Конституции.

В то же время хочу заверить вас, что “стабильность любой ценой” – это не наша доктрина. Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам всегда были и остаются ключевыми в отношениях Украина – ЕС, и граждане ЕС и Украины ожидают не меньшего.

Не секрет, что вопрос виз является одним из самых чувствительных в двусторонних отношениях. Не планируете ли вы изменить характер нынешнего визового диалога между двумя странами, так как, кажется, до сих пор Еврокомиссия не проявила достаточно энтузиазма в этом вопросе и довольно часто даже пыталась откладывать, иногда по надуманным причинам, заседания Совместного комитета, созданного в рамках соглашения об упрощении оформления виз? Еврокомиссия ведет визовый диалог с Украиной очень интенсивно с самого начала – с октября 2008 года. Были проведены многочисленные заседания экспертов во всех соответствующих сферах, таких, как безопасность документов, пограничный контроль, управление миграцией, правоохранительное законодательство, защита персональных данных, борьба с коррупцией, с торговлей людьми и тому подобное.

В то же время мы продолжаем обсуждать возможное улучшение соглашения об упрощении оформления виз. Совместный комитет, на который вы ссылаетесь, сейчас проводит заседания дважды в год. Следующая такая встреча состоится в Киеве довольно скоро (29 апреля), и мы надеемся, что Совместный комитет сможет договориться относительно некоторых конкретных предложений для внесения изменений в соглашение. После этого нужно будет провести формальные повторные переговоры относительно соглашений об упрощении виз в целом.

С 1 января этого года вступило в действие соглашение о реадмиссии между Украиной и ЕС. Есть ли у вас на сегодня какая-то статистика относительно количества нелегальных мигрантов, которых стражи порядка стран ЕС возвращают в Украину? Да, соглашение о реадмиссии вступило в действие с 1 января 2008 года, однако часть ее положений, которые касаются реадмиссии (высылки. – Авт.) представителей третьих стран, вступили в действие лишь с 1 января этого года. Мы пока еще не имеем никаких данных относительно количества людей, которые были возвращены в рамках этого соглашения. Европейский Совет поручил Еврокомиссии осуществить в этом году общую оценку европейской политики реадмиссии и реализации соответствующих соглашений с третьими странами. Надеюсь, в рамках этой оценки мы получим определенную статистику.

Борьба с коррупцией – одна из ключевых проблем для Украины. В то же время недавно украинский парламент и президент опять отложили на год вступление в силу антикоррупционного законодательства. Как бы вы могли оценить такое решение? Что нужно действительно учитывать в этом случае – это качество и применение законодательства. Я напомню своим украинским партнерам, что эта проблема имеет реальное влияние на способность Украины развивать ее огромный экономический потенциал.

В докладах Мирового банка и Transparency International неоднократно обращалось внимание на эту проблему. Решать ее нужно и горизонтально, как этическую и управленческую проблему, и вертикально – через выявление того, как коррупция проявляется...

С 1 декабря прошлого года вступило в действие Лиссабонское соглашение ЕС, которое принесло много институционных изменений, в том числе и в деятельности Еврокомиссии. Например, вы как комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства должны тесно сотрудничать с вице-президентом и шефом дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Понятно ли уже, каким образом будет строиться такое сотрудничество? Госпожа Эштон будет считаться вашим руководителем, будут ли ваши отношения партнерскими? Роль Верховного представителя по вопросам внешней и безопасности политики и вице-президента Еврокомиссии госпожи Эштон уникальна, и ее сущность отличается от роли всех остальных членов комиссии. Наше сотрудничество в действительности является очень тесным. В то же время я хотел бы отметить, что потребность в сотрудничестве и партнерстве распространяется и на всех других членов комиссии. Мы – коллегиальный орган, и, соответственно, действуем также коллегиально.

Чтобы быть эффективным в вопросе отношений с Украиной, я поддерживаю как можно более тесные контакты с несколькими из моих коллег.

Разговаривал Сергей Воропаев