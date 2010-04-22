Наливайченко: Янукович заплатил за товар суверенной территорией

Бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает недопустимым рассчитываться за газ суверенной территорией. Так экс-глава СБУ прокомментировал вчерашние харьковские договоренности между Президентами РФ и Украины Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В переданном УНИАН комментарии В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил: “Де-факто, будет введена новая форма расчетов “товар – территория независимого государства”.

Он убежден: “Ратификация соглашения об оставлении еще на 33 года военно-морской базы Черноморского флота Российской Федерации приведет к потере независимости Украины из-за фактического заключения военного союза и отказа на треть века от внеблокового статуса Украины”. И все это делается, “пренебрегая Конституцией, без согласия граждан, в частности тех, кто живет в Севастополе”. “Мы уже были заложниками такой ситуации в 2008 году, когда Украину без ее согласия втянули в военный конфликт между Россией и Грузией”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В этом соглашении он также видит многомиллиардные экономические и экологические убытки для нашего государства и граждан. В связи с базированием ЧФ РФ в Севастополе “наши потери уже сейчас составляют несколько миллиардов долларов в год, ведь иностранный военный объект расположен на 18 тысячах гектаров уникальной рекреационной территории Черного моря и 4,5 тысячах гектаров Севастополя, в 4 бухтах и на причалах, которые могли бы приносить в бюджет города и Украины значительно больше средств”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Экс-глава СБУ отмечает, что власть должна осознавать: из-за введения новой формы расчетов «товар – территория независимого государства» следующими станут претензии какой-либо страны-поставщика товаров со ссылкой на украинско-российский обмен цены товара на территорию”.

Однако В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что “уже следующий состав украинского парламента не допустит существования подобных соглашений”.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которой предусмотренное базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 дол. за тысячу кубометров.