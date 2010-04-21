Медведев и Янукович будут встречаться часто: не только потому что соскучились

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что РФ и Украине надо восполнить пробелы и бреши, образовавшиеся за последние годы в контактах на всех уровнях.

"Я сегодня приземлился в Харькове и поймал себя на мысли, что практически пять лет не был у вас в гостях", - сказал глава российского государства в начале встречи со своим украинским коллегой Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, передает РИА «Новости».

"Рассчитываю на полноценные переговоры, а в эмоциональном плане для меня большая радость вернуться в вашу гостеприимную страну, посетить Харьков, где я сто лет не был", - признался Д.МЕДВЕДЕВ.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, перерыв в контактах на высшем уровне - "показатель резкого охлаждения отношений". "Не мы были его сторонниками", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам российского лидера, "надо восполнить пробелы, бреши, которые образовались в контактах на всех уровнях". Д.МЕДВЕДЕВ напомнил свой недавний ответ журналистам, когда пообещал встречаться с В.ЯНУКОВИЧЕМ часто "не только потому, что мы соскучились, но и потому, что это нужно для дела". "Я совершу полноценный официальный визит позже", - заверил Президент РФ.

Глава российского государства также отметил, что российская и украинская экономики "связаны тысячами хозяйственных узлов, наши люди близки друг другу".

Д.МЕДВЕДЕВ также считает символичным свой приезд в Харьков в преддверие празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав этот праздник "объединяющим и связывающим наши народы".