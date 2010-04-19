Из-за Азарова зрителей не пускают в зал "Украины"

В столичном Национальном дворце «Украина» зрителей спектакля звезд театра La Scala, опоздавших на начало представления на несколько минут, не пускают в зал из-за присутствия премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Людей не пускают в партер, вместо этого предлагают подняться на балкон самого высокого яруса, отмечается в сообщении.

По данным БЮТ, билетеры объясняют это тем, что в зале находится премьер Н.АЗАРОВ, в связи с чем охранники чиновника заблокировали все входы и выходы в зал сразу после начала представления.

Люди отказываются занимать места на балконах, поскольку заплатили за билеты около 3 тыс. гривень. Представление началось в 19.00.

При этом в БЮТ напомнили, что вчера во время просмотра Н.АЗАРОВЫМ и другими правительственными чиновниками киноленты «Утомленные солнцем-2» было парализовано движение в центральной части Киева, чтобы чиновники могли комфортно добраться до кинотеатра.