Медведев в Харькове будет говорить о ядерных технологиях

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ 21 апреля в Харькове обсудит развитие наукоемких технологий с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал депутат Государственной думы России Константин ЗАТУЛИН в ходе встречи с делегацией депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Российской Федерацией.

«21 апреля состоится визит Президента Дмитрия Медведева в Харьков, который будет как раз посвящен, как я понимаю, вопросам наукоемких технологий, в частности - ядерных технологий», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Также он напомнил, что 22 апреля в Москве пройдет заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Межгоскомиссии Украины и РФ, который возглавляют премьеры двух стран.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей МАРКОВ отметил, что есть несколько направлений наукоемкого сотрудничества с Украиной, в частности: сотрудничество в военно-промышленном комплексе, ядерная энергетика, авиационная промышленность, сотрудничество в космических проектах, присоединение Украины к проекту навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», а также сотрудничество в сфере нанотехнологий.