Портнов показал свой миллион и Mercedes

Заместитель главы администрации президента Андрей Портнов в 2009 году заработал 441 тысячу гривен.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которая есть в распоряжении "Украинской правды".

В частности, из этих средств заработная плата составила 232 тысячи гривен, доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) - 65 тысяч, дивиденды, проценты, роялти - 108 тысяч и материальная помощь - 36 тысяч гривен.

Вместе с тем члены семьи Портнова заработали 337 тысяч гривен, из которых 81 тысяча - это дивиденды, проценты и роялти, 256 тысяч - доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Кроме того, согласно декларации, чиновнику принадлежит земельный участок общей площадью 0,135 га, квартира площадью 102 кв. м и садовый (дачный) дом площадью 300 кв. м.

Члены его семьи имеют земельный участок общей площадью 0,135 га, квартиру площадью 77 кв. м и садовый (дачный) дом площадью 300 кв. м.

Портнову также принадлежит легковой автомобиль Mercedes S-500 (объем двигателя 5000 куб.см), а членам его семьи - Audi-Q7 (объем двигателя 3000 куб. см).

Кроме того, у заместителя главы администрации президента на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях есть 1 миллион 80 тысяч гривен. На счетах членов его семьи есть 813 тысяч гривен.