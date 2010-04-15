Бютовцы держат парламент в "тонусе": трибуну блокировали несколько минут

Народные депутаты от БЮТ разблокировали трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько минут тому назад народные депутаты от БЮТ собрались возле трибуны парламента. Они держали в руках плакаты: «Янукович, где повышенные зарплаты?», «Янукович, где повышенные пенсии?», «Янукович, где социальный бюджет?»

В это время на трибуне выступал лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО. Он заявил, что Партия регионов не выполняет свои предвыборные обещания по увеличению социальных стандартов. По его словам, подтверждением этого стал отказ “регионалов” и правящей коалиции в целом голосовать за законопроект, направленный на повышение социальных выплат малообеспеченным семьям.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что все предвыборные обещания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА стали циничной ложью. «Прошло уже больше двух месяцев, но ни одного законопроекта, ни одного указа Президента, ни одного постановления правительства о повышении социальных стандартов нет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

После оглашения заявления депутаты от БЮТ разблокировали трибуну и заняли свои рабочие места.