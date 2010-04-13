Наша Украина надеется, что ПАСЕ признает Голодомор геноцидом

Партия «Наша Украина» надеется, что Парламентская ассамблея Совета Европы признает Голодомор в Украине геноцидом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в заявлении “Нашей Украины” относительно запланированного на 26-30 апреля заслушивания в ПАСЕ доклада о Голодоморе в Украине.

”Какие-либо другие подходы кроме признания Голодомора геноцидом украинское общество будет расценивать как противоречащие исторической правде и направленные на частичное оправдание преступников”, - отмечается в заявлении.

В “Нашей Украине” подчеркивают, что исторически справедливое решение по данному вопросу является важным не только для Украины, но и для самой ПАСЕ, поскольку оно покажет, насколько этот европейский институт самостоятелен в принятии своих решений и не поддается внешним конъюнктурным влияниям.

“Мы понимаем, что на депутатов ПАСЕ осуществляется серозное давление со стороны представителей и институтов Российской Федерации, которая в последние годы взяла курс на “отбеливание” личности Иосифа Сталина”, - отмечается в заявлении.

В “Нашей Украине” ожидают, что ПАСЕ при рассмотрении данного вопроса будет руководствоваться не лживыми сталинскими концепциями о том, что в голоде 1932-1933 гг. на территории Украины виновата засуха и «перегибы на местах», а будет учитывать новые неопровержимые доказательства искусственного и целеустремленного характера организованного Голодомора. В частности, решение Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 г., который признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде украинской национальной группы в 1932-1933 гг. путем искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение, а также заключение научно-демографической экспертизы Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины о человеческих потерях Украины в результате совершенного геноцида.

Также в “Нашей Украине” напоминают, что Голодомор в Украине стал одной из крупнейших гуманитарных катастроф в истории человечества. По оценкам историков, за неполный год – с осени 1932 до начала лета 1933 года – от искусственно организованного голода в Украине погибло от 10% до 25% населения. В пик этой трагедии умирали 17 человек ежеминутно, тысяча – ежечасно, 25 тысяч – ежесуточно.

В заявлении также отмечается, что Голодомор, как злодеяние тоталитарной системы, полностью отвечает понятию геноцида, которое содержится в резолюции ООН 1946 года, Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и в Римском уставе Международного уголовного суда 1998 года.

“Наша трагедия должна стать предостережением для всех наций. Если мир не усвоит страшного урока, не осудит организаторов Голодомора, не признает его актом геноцида, подобные массовые преступления смогут повторяться снова и снова – в другие времена, в других уголках земного шара», - отмечается в заявлении.