В БЮТ не согласны на предложение ПР поменться комитетами

Фракция БЮТ не соглашается в обмен на руководство Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, который и так согласно регламенту парламента принадлежит оппозиции, отдать должность руководителя Комитета по вопросам налоговой политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, такие вопросы нужно рассматривать в комплексе.

«Не о должностях идет речь, а о контроле оппозиции над властью. Есть логика вещей. Должна состояться перезагрузка властных полномочий, и оппозиционные комитеты должны быть переданы оппозиции», - сказал С.МИЩЕНКО, отметив, что ситуация, которая сложилась в Верховной Раде, напоминает ему детский сад.

«Партия регионов ведет себя как будто в детском саду: ты мне самолетик, а я тебе машинку. Так и с комитетами: я тебе отдаю свободу слова, а ты мне отдаешь налоговую политику», - сказал он.

Народный депутат сообщил, что фракция БЮТ на этой неделе не будет блокировать трибуну из-за перераспределения комитетов.

«Это для того, чтобы не было лживых обвинений, что мы блокируем Верховную Раду из-за бюджета», - сказал С.МИЩЕНКО.

По его словам, многие члены самой коалиции выражают недовольство в связи с промедлением правительством Николая АЗАРОВА с внесением в парламент проекта бюджета на 2010 год.

«Дело в том, что ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ и их команда сели в ту же яму, которую копали нам. Наобещали кучу соцстандартов, а как выполнять их – нет денег...», - сказал С.МИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ требует рассмотреть вопрос о перераспределении парламентских комитетов между оппозицией и коалицией, чтобы комитеты, которые имеют контролирующие функции, возглавили представители оппозиции.

Сегодня во время Согласительного совета лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что фракция БЮТ всю неделю готовила свои предложения по перераспределению комитетов. По словам лидера фракции БЮТ, вчера все предложения были переданы в регламентный комитет.

В интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция Партии регионов готова обменять руководство в парламентском Комитете по вопросам свободы слова и информации на руководство в Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики.