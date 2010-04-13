Янукович называет «плодотворными» переговоры с миссией МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет плодотворными свои переговоры с миссией Международного валютного фонда.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил во время пресс-конференции в США.

«Сегодня состоялись плодотворные переговоры с миссией Международного валютного фонда. Было принято решение подготовить совместно с МВФ письма от имени Украины о возобновлении работы. Мы определили срок – не больше двух недель», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, стороны договорились, что указанные письма будут рассмотрены оперативно и на уже отработанных условиях.

«Речь идет не только о программе 2010 года, а также и о программе 2011 года», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в проекте госбюджета предусматриваются источники сокращения бюджетного дефицита до 6%, однако это будет происходить без остановки социальных выплат.

Глава государства в который раз отметил, что закон о социальных гарантиях обязательно будет выполняться. В то же время, сокращение бюджетного дефицита произойдет, в частности, за счет оптимизации расходов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте МВФ обнародовано заявление директора-распорядителя МВФ Доминика СТРОСС-КАНА по итогам вчерашней встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В заявлении отмечается, что МВФ подчеркивает необходимость принятия государственного бюджета Украины на 2010 год для ускорения процесса восстановления украинской экономики.

«Я выразил нашу поддержку усилиям Президента восстановить экономику после глубокого спада в 2009 году. В связи с чем я обратил внимание на важность принятия обоснованного госбюджета на 2010 год, чтобы усилить возможность финансовой поддержки восстановления экономики», - отметил Д.СТРОСС-КАН.

Также он сообщил о намерении продолжить обсуждение вопроса возобновления сотрудничества МВФ и Украины на встрече МВФ и Всемирного банка 24-25 апреля.